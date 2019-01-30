Son Dakika Haberleri: Hırvat Bakandan, Nizip'teki Konteyner Kente Ziyaret

Hırvat Bakandan, Nizip'teki Konteyner Kente Ziyaret

36 dakika önce

HIRVATİSTAN İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ve beraberindeki heyet, Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Suriyeli sığınmacıların yaşadığı konteyner kenti ziyaret etti.

Hırvat Bakandan, Nizip'teki Konteyner Kente Ziyaret, System.String[]
HIRVATİSTAN İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ve beraberindeki heyet, Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Suriyeli sığınmacıların yaşadığı konteyner kenti ziyaret etti.

Nizip'teki konteyner kenti ziyaret eden heyeti Kaymakam Vekili Eyup Gürdal ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot karşıladı. Göç İdaresi Müdürü Murat Atilla'dan bilgiler alan Bozinovic, kamptaki okul, market, cami ve sosyal tesisleri inceledi. Sosyal tesisteki kursta bilgisayar eğitimi alan Suriyeli çocuklarla sohbet eden Hırvat Bakan Bozinovic, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. Konteynerlerde yaşayan Suriyeli aileleri de ziyaret eden Davor Bozinovic, Türkiye'de sığınmacılara sağlanan yaşam koşullarının takdir edilecek düzeyde olduğunu kaydetti.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:01 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Gaziantep, Nizip, Güncel
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