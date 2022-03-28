Hırvat Başbakan Plenkovic, Slovenyalı mevkidaşı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Hırvat Başbakan Plenkovic, Slovenyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

28.03.2022 22:16
Hırvat Başbakan Plenkovic, Slovenyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile görüştü.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ile görüştü.

Tarafların Ukrayna'da yaşananlar ve enerji sorunları üzerine konuştuğu belirtildi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Plenkovic, "İki ülke arasındaki ilişkiler iyi durumda. Ülkelerimiz arasında bir sorun yok. Yaşanan tüm problemleri iki ülke milletlerini memnun edecek şekilde çözme yolunda mutabıkız." dedi.

Slovenya'nın Hırvatistan'a Schengen üyeliği sürecinde destek verdiğini dile getiren Plenkovic, Slovenya'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hırvat Başbakan, "İki ülke arasındaki turizm ilişkilerini değerlendirdik. 2021'de Hırvatistan'ı ziyaret eden Slovenyalı turist sayısı 1 milyon 166 bine ulaştı. Bu sayı Slovenya nüfusunun yüzde 55'inin Hırvatistan'a geldiği anlamına geliyor." diye konuştu.

Plenkovic, Hırvatistan ve Slovenya'nın Ukrayna- Rusya savaşı hususundaki görüşlerinin aynı olduğunu dile getirdi.

Slovenyalı Başbakan Jansa da Hırvatistan'a iyi ilişkiler ve iş birliği için teşekkür ederek, "Ukraynalı göçmenler konusunda ülkemizin tavrı belli. Ülkemizin büyüklüğü ve nüfusuna orantılı şekilde belli rakamlarda Ukraynalıyı kabul etmeye hazır olduğumuzu söyledik. Ülkemize gelen Ukraynalıların bir çoğu akraba ve tanıdıklarının olduğu, başta İtalya olmak üzere diğer ülkelere doğru gidiyor. Avrupa bir dayanışma sınavı içerisinde." ifadelerini kullandı.

Hırvat Başbakan Plenkovic, Slovenyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

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Kaynak: AA

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