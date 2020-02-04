Hırvat Belediye Başkanları Başakşehir'de - Son Dakika
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Hırvat Belediye Başkanları Başakşehir'de

6 saat önce

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Hırvat belediye başkanlarını makamında ağırladı.

Hırvat Belediye Başkanları Başakşehir'de, System.String[]

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Hırvat belediye başkanlarını makamında ağırladı. Konuk belediye başkanları, Başakşehir Belediyesinin uluslararası ödüllü projesi Akıllı Yer Altı Çöp Toplama Sistemi'ne hayran kaldı.


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ortaklığıyla düzenlenen program kapsamında, Başakşehir Belediyesinin çöp, katı atık ve geri dönüşüm uygulamalarını yerinde incelemek isteyen Hırvat belediye başkanlarını makamında ağırladı.


Başakşehir Belediyesi Başkanlık Binası'ndaki toplantıya, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hacı Dursun Ağaç ile Geri Dönüşüm Uygulamaları Sorumlusu Taceddin Özcan da katıldı. Hırvat heyet, yetkililerden Başakşehir Belediyesinin yer altı çöp konteyner uygulaması ve akıllı çöp toplama sistemi hakkında detaylı bilgi aldı.


" Avrupa'ya örnek teşkil ediyoruz"


Hırvatistan Belediyeler Birliği Başkanı ve Jasenice Belediye Başkanı Martin Bariçeviç, Hırvatistan Belediyeler Birliği Ofis Başkanı Mladen Puşkariç, Slatina Belediye Başkanı Denis Ostroşiç, Gunja Belediye Başkanı Anto Gutiç ile Hrvatska Kostajnica Belediye Başkanı Dalibor Bişçan'a Başakşehir'le ilgili bilgiler veren Başkan Kartoğlu, çevreci projeler sayesinde çeşitli uluslararası ödüller aldıklarını belirtti.


Başakşehir'in İstanbul'un en yeşil ilçelerinden biri olduğuna işaret eden Başkan Kartoğlu, "Akıllı yer altı çöp toplama sistemimiz, Türkiye'den ve dünyadan ilgi görüyor. Genelde teknoloji Avrupa'dan ithal edilir ama bu sistemle biz genelin dışına çıkarak Avrupa'ya örnek teşkil ediyoruz" diye konuştu.


Hırvat heyet, daha sonra Başakşehir Belediyesi Spor Parkları, Başakşehir Millet Kıraathanesi ile Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni gezerek çalışmaları yerinde inceledi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:19 Kaynak: İHA
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