Hırvat Büyükelçi Cvitanovic: Türkiye ile kara yolu ulaşımını denize kaydırmak istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Politika Hırvat Büyükelçi Cvitanovic: Türkiye ile kara yolu ulaşımını denize kaydırmak istiyoruz - Son Dakika

Hırvat Büyükelçi Cvitanovic: Türkiye ile kara yolu ulaşımını denize kaydırmak istiyoruz

6 saat önce

HIRVATİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı gelecek hafta Hırvatistan'da misafir ederek, ticaret mallarının taşınması konusunda da görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi.

Hırvat Büyükelçi Cvitanovic: Türkiye ile kara yolu ulaşımını denize kaydırmak istiyoruz, System.String[]

HIRVATİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı gelecek hafta Hırvatistan'da misafir ederek, ticaret mallarının taşınması konusunda da görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Cvitanovic, "Biliyorsunuz, ulaşım şu anda daha çok kara yoluyla oluyor. Bu kara yolu ağırlıklı ulaşımını, denize kaydırmak gibi planımız var" dedi.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Cvitanovic, 'AB- Türkiye İş Birliği Toplantısı' için Ankara'dan Kars'a giden Turistlik Doğu Ekspresi'nde DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanı Pekcan'ı gelecek hafta Hırvatistan'da misafir edeceklerini belirten Cvitanovic, Türkiye ve Hırvatistan ticaretinin gelişimi, ekonomik iş birliği alanlarında görüşeceklerini söyledi. Bakan Pekcan ile ticaret mallarının taşınması konusunda da görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Cvitanovic, "Biliyorsunuz, ulaşım şu anda daha çok kara yoluyla oluyor. Bu kara yolu ağırlıklı ulaşımını, denize kaydırmak gibi planımız var. Mesela Türkiye'den çıkıp Batı Almanya'ya giden TIR'lar kara sınırlarından geçmek zorunda kalıyor ve gerçekten uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar. Vakit kaybediyorlar. Örneğin; Hırvatistan-Sırbistan sınırında, Sırbistan tarafında 40 saat ya da daha fazla beklemek durumunda kalıyorlar. O yüzden, bizim Türk tarafına bir anlamda önerimiz, bu TIR'ların doğrudan Avrupa'da bir limana ulaşabilmesi" diye konuştu.

'ÇOK HIZLI ULAŞIM GERÇEKLEŞECEK'

Projenin detaylarına ilişkin konuşan Cvitanovic, "Bu projenin her iki taraf için de bir kazan kazan olmasını istiyoruz. Türkiye'nin buradan sağlayacağı fayda zaten çok açık. Yani çok daha hızlı bir ulaşım gerçekleşecek. Hırvatistan açısından da gelen mallar limandan gidecek. Hırvatistan'da bir süre kalacak, orada depolama gerçekleşecek ve bir üçüncü aşamada da belki Türkiye'den gelen ürün ya da malların üretimi konusunda iş birliği yapabileceğiz. Proje bundan ibaret" dedi.

'ÜRETİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ İSTİYORUZ'

Büyükelçi Cvitanovic, yatırım açısından iyi durumda olan Türk-Hırvat ilişkilerini üretim alanına da yansıtmak istediklerini belirterek, "Biz bu iş birliğini daha da artırıp özellikle üretim alanında iş birliği yapmak istiyoruz. Aynı zamanda Türk tekstil ürünleri de Hırvatistan'da oldukça iyi durumda. Dolayısıyla biz sadece bu ürünleri satmak değil ama satış öncesinde de iş birliği yapmak istiyoruz. Ama ben hem ekonomi alanında hem de diğer alanlarda bunun iş birliğimizde sadece bir başlangıç olduğuna eminim" diye konuştu.


Hırvatistan, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:33 Kaynak: DHA
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