Hırvat Çocuk Karnavalında Renkli Görüntüler
1 saat önce
Hırvatistan'ın Opatija şehri çoçuk karnavalına ev sahipliği yaparken ortaya birbirinden ilginç ve renkli görüntüler çıktı.
Hırvatistan'ın Opatija şehri çoçuk karnavalına ev sahipliği yaparken ortaya birbirinden ilginç ve renkli görüntüler çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:07
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