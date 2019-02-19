Son Dakika Haberleri: Hırvat Çocuk Karnavalında Renkli Görüntüler

Hırvat Çocuk Karnavalında Renkli Görüntüler

1 saat önce

Hırvatistan'ın Opatija şehri çoçuk karnavalına ev sahipliği yaparken ortaya birbirinden ilginç ve renkli görüntüler çıktı.

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Hırvatistan'ın Opatija şehri çoçuk karnavalına ev sahipliği yaparken ortaya birbirinden ilginç ve renkli görüntüler çıktı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:07 

Hırvatistan, Dünya
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