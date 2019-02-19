Hırvat Çocuk Karnavalında Renkli Görüntüler

Hırvatistan'ın Opatija şehri çoçuk karnavalına ev sahipliği yaparken ortaya birbirinden ilginç ve renkli görüntüler çıktı.

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