Hırvat pivot Ante Tomic'in 8 yıllık Barcelona kariyeri sona erdi

Tomic, THY Avrupa Ligi'nde 2013 ve 2014'te Dörtlü Final oynayan Barcelona'da sezonun en iyi 5'ine seçilmişti.

Barcelona'da 579 maçla en fazla forma giyen yabancı oyuncu unvanına sahip Tomic, takımıyla bir İspanya ligi ve 3 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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