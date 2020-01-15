Hırvat Ressam Miljenko Bengez'den İstanbul Havalimanı'nda resim sergisi - Son Dakika
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Hırvat Ressam Miljenko Bengez'den İstanbul Havalimanı'nda resim sergisi

6 saat önce

Hırvat Ressam Miljenko Bengez'in eserlerinden oluşan 'Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları' isimli resim sergisi, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların beğenisine sunuldu.

Hırvat Ressam Miljenko Bengez'den İstanbul Havalimanı'nda resim sergisi, System.String[]

Hırvat Ressam Miljenko Bengez'in eserlerinden oluşan 'Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları' isimli resim sergisi, İstanbul Havalimanı'nda yolcuların beğenisine sunuldu.


İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki Bosphorus alanında Ressam Miljenko Bengez'in eserlerinden oluşan 'Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları' isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın törenine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, teknik direktör Stjepan Tomas ve çok sayıda davetli katıldı.


"Bir havalimanı olmaktan öte yaşam ve sanat alanı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"


Etkinlikte yaptığı konuşmada kültürel faaliyetleri ev sahipliği yapmaya devam edeceklerini kaydeden İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "İstanbul Havalimanı olarak Hırvatistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen, ressam Miljenko Bengez 'e ait 23 eserin yer aldığı 'Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları' sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul Havalimanı olarak, insanların yeni yerler keşfetmesine olanak sağlayan bir durak olduğumuz için, farklı ülkelerin sanatçılarına ve eserlerine kucak açıyor. Sanatın da uluslarası hub'ı olmak için adımlar atıyoruz. İstanbul Havalimanı olarak sadece bir havalimanı olmaktan öte aynı zamanda bir yaşam ve sanat alanı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


"Bu değerli eserlerin İstanbul Havalimanı'na çok yakışacağını düşünüyorum"


İki ülke arasında kültürel bağların bulunduğunu belirten Samsunlu, "Miljenko Bengez'in 'Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları' isimli sergisini Türkiye-Hırvatistan ilişkilerinde yıllardır süregelen dostluğun pekişmesi adına yeni bir adım olarak görüyoruz. Sizlerin de bildiği gibi iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştiren en önemli bağ Akdeniz'dir. Ressam Miljenko Bengez'de eserlerinde Akdeniz şehirlerini ve bu şehirlerdeki gündelik yaşamı yansıtmış, Türkiye ve Hırvatistan arasındaki kültürel benzerliğe de gönderme yaparak iki ülkenin ne denli yakın olduğunu da vurgulamıştır. Bu sergi, Hırvatistan ile Türkiye arasında köprü görevi görerek aynı zamanda bir nevi Akdeniz üzerinden Türkiye ile Hırvatistan'ı daha da birbirine yakınlaştıracaktır. Adeta bilinçaltımızın renklendirilmesi olarak gördüğüm bu değerli eserlerin İstanbul Havalimanı'na çok yakışacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.


İki ülke arasındaki ortak kültüre vurgu


İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Şanlı Hırvatistan'ın yakın coğrafyada yer alması hasebiyle iki ülke arasında ortak kültürel değerlerin bulunduğunu belirterek,"Hırvatistan en Doğudaki sınırımızdan bize daha yakın olan bir ülke. Bunun da doğal bir sonucu olarak çok ciddi bir ortak kültürümüz var. Burası onların da evi. İnanıyorum ki İstanbul Havalimanı sadece Türkiye'nin değil yakın coğrafyanın da dünyaya açılan bir kapısı olarak hizmet verecektir" şeklinde konuştu.


İstanbul Havalimanı'nda eserleri sergilenen Hırvat Ressam Miljenko Bengez ise, "Yapmaya çalıştığım şey aslında insanları bazı şeylere yaklaştırmak çünkü sanat paylaşılan bir şey. Eğer bir tecrübeyi paylaşmayı bilmiyorsanız sanatçı olamazsınız" ifadelerini kullandı.


Açılışı gerçekleştirilen sergi 20 Ocak'a kadar yolcular tarafından ziyaret edilebilecek. - İSTANBUL

Hırvatistan, İstanbul, Ressam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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