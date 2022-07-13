Hırvatistan 1 Ocak 2023'te Euro Bölgesine Katılıyor - Son Dakika
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Hırvatistan 1 Ocak 2023'te Euro Bölgesine Katılıyor

13.07.2022 15:00
Hırvatistan 1 Ocak 2023'te Euro Bölgesine Katılıyor

BRÜKSEL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir yaya üzerinde "Euro'ya hoş geldin, Hırvatistan!" yazan bir posterin yanından geçiyor, 12 Temmuz 2022.

BRÜKSEL, 13 Temmuz (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir yaya üzerinde "Euro'ya hoş geldin, Hırvatistan!" yazan bir posterin yanından geçiyor, 12 Temmuz 2022. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic Salı günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Ekonomik ve Mali İşleri Konseyi'nin (ECOFIN) Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023 itibarıyla Euro bölgesine entegrasyonu kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Hırvatistan, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan 1 Ocak 2023'te Euro Bölgesine Katılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan 1 Ocak 2023'te Euro Bölgesine Katılıyor - Son Dakika
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