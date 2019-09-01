Hırvatistan: 3-2

SALON: Ankara

HAKEMLER: Vladimir Oleynik (Rusya), Koen Luts (Belçika)

TÜRKİYE: Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Cansu, Simge (L) (Şeyma, Kübra, Naz, Gözde, Aylin (L), Meryem, Ebrar, Fatma)

HIRVATİSTAN: Klaric, Samadan, Fabris, Mlinar, Dumancic, Brcic, Sain (L) (Butigan, Ikic, Popovic-Gamma)

SETLER: 26-24, 18-25, 31-33, 25-22, 16-14

SÜRE: 133 dakika (28, 24, 37, 25, 19)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Milliler, rakibi karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadelede seyircisinin de desteği ile karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve adını üst üste 5'inci kez Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yazdırdı.