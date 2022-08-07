Split-Dalmaçya Polisi'nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde çıkan yangında bir vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilerek, olay yeri inceleme ekiplerinin alanda olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırvatistan'daki orman yangınında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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