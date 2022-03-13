Hırvatistan'a düşen hava aracında patlayıcı kalıntıları bulundu - Son Dakika
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Hırvatistan'a düşen hava aracında patlayıcı kalıntıları bulundu

13.03.2022 20:52
Hırvatistan'a düşen hava aracında patlayıcı kalıntıları bulundu

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, Zagreb'e düşen hava aracında patlayıcı kalıntıları bulunduğunu duyurdu.

Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic, Zagreb'e düşen hava aracında patlayıcı kalıntıları bulunduğunu duyurdu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb yakınlarında 10 Mart akşamı düşen hava aracı ile ilgili açıklama yapan Banozic, enkazda Sovyet Rusya yapımı patlayıcı madde kalıntılarının bulunduğunu belirtti.

Banozic, kalıntıların hava aracının sadece gözlem amaçlı olmadığını kanıtladığını ifade ederek "Patlayıcı madde Sovyet Rusya yapımı ve Sovyet Rus uçaklarında kullanılıyordu." diye konuştu.

Hava aracının enkazının kaldırılmasına eşlik eden Banozic, "Hava aracının karakutusundan buraya nasıl geldiğini öğrenebileceğimizi umuyorum." dedi.

Hırvatistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Mart akşam saatlerinde Jarun bölgesindeki yeşil alana bir hava aracının düştüğü, yakınlarında da iki paraşüt bulunduğu belirtilmişti.

Açıklamada, aracın 1 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde bir çukur oluşturduğu ve park halindeki bazı otomobillere zarar verip ağaçları kırdığı ifade edilmişti.

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Hırvatistan, Patlayıcı, Rusya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırvatistan'a düşen hava aracında patlayıcı kalıntıları bulundu - Son Dakika


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