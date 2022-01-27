Hırvatistan, ABD'den "Bradley" tipi zırhlı araç tedarik ediyor - Son Dakika

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ABD'den 89 "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracını alma çalışmalarının başladığını ve teslimatın 2026'da sona ereceğini belirtti.

Projenin stratejik hedefinin, Hırvatistan ile ABD arasındaki partnerlik ilişkilerinin güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Plenkovic, "Projenin toplam değeri 196 milyon 400 bin dolar. Bunun 51 milyon 100 bin doları ABD'den hibe olarak karşılanacak ve 145 milyon 300 bin dolarını ise Hırvatistan ödeyecek." ifadesini kullandı.

NATO'nun bir üyesi olarak Hırvatistan'ın 2026'ya kadar bir "orta piyade tugayı" hazırlamakla yükümlülüğü olduğunu hatırlatan Plenkovic, bu süreçte zorunlu olarak ABD'den 89 "Bradley" tipi zırhlı muharebe aracını alma çalışmalarının başladığını ve teslimatın 2026'da sona ereceğini kaydetti.

Plenkovic, 2017'de kendisinin Başbakanlık görevine gelmesiyle başlayan süreçte, ilk olarak yapılan anlaşmaya göre 62 askeri araç, 5 eğitim aracı ve 17 yedek parça aracı olmak üzere toplam 84 aracın alınması için çalışmaların başlatılmış olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Müzakereler sonrası almış olduğumuz kararlar neticesinde, ilk olarak karar verdiğimiz 17 yedek parça aracı sayısını 22'ye çıkardık. 62 askeri araç, 5 eğitim aracı ve sayısını artırmış olduğumuz yedek parça araçları ile ulaştığımız rakam, şu an itibarıyla 89 oldu."

Hırvatistan ordusunun gelecek yıllarda yeni donanımlar elde edip, görevlerini daha iyi yerine getireceğinin altını çizen Plenkovic, "Bradley tipi askeri araçların teslimatı 2023 yılında yapılacak. Sonrasında kapasitelerinin ve modernizasyonunun arttırılması için Hırvatistan'ın Slavonski Brod şehrine getirilecek. Burada tam kapasiteli hale getirilen araçlar 2026'da kullanıma hazır olacak." dedi.