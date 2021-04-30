Hırvatistan Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret - Son Dakika

Hırvatistan Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret

30.04.2021 11:17
Hırvatistan Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret, System.String[]

Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti.

Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy'u makamında ziyaret etti. Kayseri'nin Hırvatistan ile ticaretini daha üst seviyelere çıkarmak için doğru bir yer olduğunu belirten Büyükelçi, Fahri Konsolos adaylarının da TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü olduğunu açıkladı. KTO Başkanı Gülsoy ise Kayseri ile Hırvatistan arasında ekonomi ve ticaret hacmini daha ileri seviyelere çıkarmak istediklerini söyledi. Gülsoy, Fahri Konsolos adayı olarak Tuğbahan İlgü'nün seçilmesinden dolayı da Büyükelçi Cvitanovic'i tebrik etti.

Hırvatistan Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü ile beraber KTO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Hrvoje Cvitanovic'i KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu ile Yönetim Kurulu üyeleri Şevket Uyar karşıladı.

Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi üretim kabiliyeti olan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, "Ticaretin başşehri olarak anılan bu şehri Kültepe-Kaniş'de yapılan kazılardan anlıyoruz. Orada yapılan kazı çalışmalarında bulunan tabletlerde görüyoruz ki bugünkü ticaret anlaşmalarının o günkü ticaret anlaşmaları ile arasında bir fark yok. Kayseri, tarih boyunca tüm kavimlerin dikkatini çekmiş, cazibe merkezi bir şehir. İpekyolu ve kavşak noktalarının üzerinde olmasından kaynaklı ticaret üst seviyeye çıkarak ilk uluslararası fuar Yabanlu Pazarı adı altında Kayseri'de gerçekleştirilmiştir." dedi.

"HIRVATİSTAN İLE TİCARET HACMİMİMİZİ DAHA İLERİ SEVİYELERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

Hırvatistan ile 2020 yılında yapılan ihracat rakamları hakkında da bilgiler veren Başkan Gülsoy, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye ile Hırvatistan arasında 2020 yılı itibariyle 619 milyon dolar, Kayseri ile 5,4 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirilmiştir. Kayseri en fazla ihracat yapan 11'nci şehirdir. Ülke olarak Hırvatistan ile Elektrik- Elektronik, Otomotiv, Hazır Giyim, Çelik, Kimyevi Maddeler gibi sektörlerle ağırlıklı olarak çalışılıyor. Şuanda ticaretin ve ekonominin gelişen ülkelerde ileri gitmesinin sebebi ulaşımdır. Bizde 'Ulaşım olmadan Ticaret olmaz' diyoruz. Hırvatistan'da da hem kara hem de deniz ulaşımı mevcut. Her yere rahatlıkla ulaşabiliyor. Pandemi süreci de ulaşımın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tedarik zincirinin aksamaması için lojistiğin, ulaşımın önemini bir kere daha vurgulamış oldu. Hırvatistan ile bağlantılı ulaşım yollarımızla ticaret hacmimizi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Bu karşılıklı ziyaretlerin hem dostluğumuzu hem de ticaretimizi geliştireceğine inanıyoruz. Sizlerle iş ortaklığı yapmaktan memnun olacağız. İnşallah önümüzdeki günler içerisinde karşılıklı ziyaretlerle iş ortaklığımızı geliştirir, daha çok ticaret hacmimizi artırırız diye umut ediyorum. "

BÜYÜKELÇİ CVİTANOVİC: FAHRİ KONSOLOS ADAYIMIZ TUĞBAHAN İLGÜ

Ziyarette konuşan Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ise "Kayseri, ticaretimizi üst seviyelere çıkarmak için burası doğru bir yer. Ülkeme gidip bakanlarımı aradığımda dedim ki Kayseri öyle bir konumdaki işbirliğini çok hızlı bir şekilde artırabilecek bir yer. Dolayısıyla bununla ilgilenmemiz lazım. Bakanım bana Ne yapacaksın? diye sordu. Ben dedim ki yapılacak şey orada fahri konsolos bulmak ve onun üzerinden ticareti geliştirmek. Bunun için Saygıdeğer Tuğbahan İlgü hanımefendiyi aday olarak bulduk. Bunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Yeni bir sayfa açıyoruz. Tabi bazı şehirlerimizle işbirliği var ama bunu daha da artırmamız lazım. Buraya bir kez daha gelmemizin sebebi bu ilgimizi vurgulamak için. Tabi Hırvatistan'ın burada değil, Kayseri'nin de orada konsolosluğu olacak. Önümüzdeki süreçte bir web konferansı yapalım. Sizin üyelerinizle bizim oradaki kurumlar ve şirketler görüş alışverişinde bulunulsun. Ülkeler arasında daha fazla büyüyecek bir işbirliğine bakalım. Gerekli organizasyonu yapalım. " diye konuştu.

GÜLSOY : TUĞBAHAN İLGÜ HIRVATİSTAN İLE TİCARETİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAKTIR

Başkan Gülsoy, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve başarılı bir iş insanı olan Tuğbahan İlgü'yü konsolos adayı olarak seçtikleri için Büyükelçi Cvitanovic'i tebrik etti. Tuğba Hanım bizim başarılı bir girişimci olduğunu belirten Başkan Gülsoy, " İnşallah Hırvatistan ile olan bu ticari ilişkilerimizi, dostluklarımızı çok daha da ileriye taşıyacaktır. Ticaret hacmimizi Tuğba Hanımla daha katlayacağız umudundayım." dedi.

Ziyaret, KTO Başkanı Gülsoy'un Büyükelçi Cvitanovic'e plaket vermesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - KAYSERİ

Hırvatistan Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret
Hırvatistan Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret
Hırvatistan Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret
Hırvatistan Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret

Hırvatistan, Kayseri, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırvatistan Ankara Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret - Son Dakika


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