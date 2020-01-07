Hırvatistan, askerlerini Irak dışına çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırvatistan, askerlerini Irak dışına çıkardı - Son Dakika

Hırvatistan, askerlerini Irak dışına çıkardı

6 saat önce

Hırvatistan'ın, Irak'ta görev yapan askerlerini ülke dışına çıkardığı bildirildi.

Hırvatistan, askerlerini Irak dışına çıkardı, System.String[]

Hırvatistan'ın, Irak'ta görev yapan askerlerini ülke dışına çıkardığı bildirildi.

Hırvatistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO misyonu kapsamında Irak'ta görev yapan Hırvat askerlerin ülke dışına çıkarılarak Kuveyt'te güvenli bir bölgeye nakledildikleri kaydedildi.

NATO'nun aldığı karar gereği Bağdat'taki 14 Hırvat askerinin tamamının Kuveyt'e götürüldüğü belirtilirken, görev süresi tamamlanan 7 askerin ise en kısa zamanda ülkelerine döneceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Müttefiklerimizle beraber bölgedeki güvenlik durumunu yakından izliyoruz. Uygun kararları koordineli olarak alacağız." denildi.

NATO, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından, Irak'taki eğitim misyonunun faaliyetlerini geçici askıya aldığını duyurmuştu.

Hırvatistan, Kuveyt, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:36 Kaynak: AA
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