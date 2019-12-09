Hırvatistan, Avusturyalı yazar Handke'ye tepki olarak Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığından, Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye tepki olarak Hırvatistan'ın, yarın düzenlenecek Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacağı açıklandı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmesine tepki olarak Hırvatistan'ın, yarın İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenecek Nobel Ödül Töreni'ne katılmama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hırvatistan'ın dış temsilciliği olan Stockholm Büyükelçiliği olarak törene iştirak etmeyeceğiz. Edebiyat ödülüne layık görülen şahsın doksanlı yıllarda büyük Sırbistan politikası güden Milosevic'i desteklemesi nedeniyle ödül kararının siyasi olduğu kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Arnavutluk ve Türkiye de Nobel Ödül Töreni'ni boykot edecek

Bu arada, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Savaş suçlarının gerekçelendirilmesi ve övülmesinin, bölgede hüküm sürmesi gereken uzlaşma ruhuna engel olduğuna derinden ikna olarak, Arnavutluk'un İsveç Büyükelçisi'ne, Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü'nün verileceği töreni boykot etmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt da yarınki törene katılmayacağını belirtti.

Handke'nin Milosevic hayranlığı

Uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılaması devam ederken cezaevinde hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'daki savaş sırasında yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına da asla inanmadığını belirtmişti.

Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş ve lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuş, ayrıca 2006'daki cenazesine de katılmıştı.