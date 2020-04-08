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Hırvatistan Başbakanı: AB sınırlarını korumak için 6 bin 500 polis görevlendirdik
6 saat önce
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic euronews'in sorularını yanıtladı.
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic euronews'in sorularını yanıtladı. AB'nin Türkiye ile ilişkilerini yeniden organize etmesini söyleyen Başbakan sınıra göçmenlere karşı 6 bin 500 polis koyduklarını belirtti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:51
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