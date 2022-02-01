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Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü - Son Dakika

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

01.02.2022 17:56
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic başkent Zagreb'de İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ı kabul etti.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic başkent Zagreb'de İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ı kabul etti.

Hırvat hükümeti, görüşmenin Hırvatistan ile İngiltere arasında savunma ve güvenlik alanında stratejik iş birliği üzerine olduğunu duyurdu.

Açıklamada, görüşmede Ukrayna- Rusya sınırındaki kriz, Güneydoğu Avrupa ve Bosna Hersek'teki mevcut duruma özel vurgu yapıldığı belirtildi.

Hırvatistan-İngiltere ilişkilerini ve Avrupa'daki güvenliği güçlendirmeye yönelik karşılıklı isteklerin dile getirildiği görüşmeye, Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic de katıldı.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

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Hırvatistan, Ben Wallace, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü - Son Dakika


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