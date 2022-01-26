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Hırvatistan, Bosna Hersek'teki Hırvatların haklarını korumaya devam edecek - Son Dakika

Hırvatistan, Bosna Hersek'teki Hırvatların haklarını korumaya devam edecek

26.01.2022 22:07
Hırvatistan, Bosna Hersek'teki Hırvatların haklarını korumaya devam edecek

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, "Bosna Hersek'te kalıcı istikrarı sağlamanın tek yolu, Bosnalı Hırvatların haklarının korunmasıdır.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, "Bosna Hersek'te kalıcı istikrarı sağlamanın tek yolu, Bosnalı Hırvatların haklarının korunmasıdır." dedi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosna Hersek'te seçim reformu müzakerelerinin devam etmesi vesilesiyle yaptığı basın açıklamasında, "Bosna Hersek'teki Hırvat halkın varlığı, refahı ve kurucu halklardan biri olması, Hırvatistan için stratejik önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Milanovic, "Bosna Hersek'teki seçim yasasında yapılacak değişiklikler kurucu halklardan biri olan, Bosna Hersek'teki Hırvatlara diğer halklar ile eşit hakları verecektir. Bosna Hersek'te kalıcı istikrarı sağlamanın tek yolu, Bosnalı Hırvatların haklarının korunmasıdır. Uluslararası ortaklarımızdan bunun önemini anlamalarını ve bu doğrultuda hareket etmelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki Hırvatların birçoğunun aynı zamanda Avrupa Birliği vatandaşı olduğunu ifade eden Milanovic, "Bosnalı Hırvatların haklarını korumak Hırvatistan için anayasal bir yükümlük ve aynı zamanda kalıcı bir ulusal çıkardır. Bu sebeple Hırvatistan, Bosna Hersek'teki Hırvatların haklarını korumaya devam edecek." dedi.

Milanovic, ilerleyen günlerde Bosna Hersek'te uluslararası temsilcilerin de desteği ile anayasa ve seçim kanununda önemli reformların yapılması için müzakereler gerçekleştirileceğinin altını çizerek, değişikliklerin bu sene yapılacak seçimlerinden önce uygulanmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

Bosna Hersek'teki Hırvatların kurucu halk olma haklarını kaybetme durumuna geldiklerini kaydeden Milanovic, "Hükümet organlarında Hırvatları temsil eden kişilerin, diğer halklar tarafından seçilmesi kabul edilemez." diye konuştu.

Seçimlerin demokratik temel üzerine yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Milanovic, "Bosna Hersek'teki Hırvatlar, Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi'nde, istedikleri hakları alamazlarsa bu seçim sürecinde manipülasyonlara sebep olacaktır. Azınlık durumuna indirgenen Hırvatlar, Bosna Hersek'i terk etmek zorunda kalacaktır. Hırvatistan bunun yaşanmasına asla müsaade etmeyecek. Bosna Hersek'in varlığı Hırvat halkı olmadan devam edemez." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te seçim reformu talebi

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından seçilirken, üçüncü üye Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Son devlet başkanlığı konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.

Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik, Hırvatların seçimleri boykot etmeleri halinde kendi partisinin de bu boykota destek vereceğini söyleyerek, "Sırp entitesinde seçim yapılmasını engelleyeceğiz." demişti.

ABD ve Avrupa Birliği'nden diplomatlar da Bosna Hersek'te seçmenlerin, etnik olarak ayrımcılığa tabi tutulmadığı ve Hırvatların adil temsil edildiği bir seçim kanunu için yapılan reform çalışmalarına destek veriyor. Seçim reformunun bu yıl yapılacak genel seçimlerde uygulanabilmesi için kanuni değişikliklerin seçimlerden en az altı ay önce yürürlüğe girmesi gerekiyor.

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Avrupa Birliği, cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırvatistan, Bosna Hersek'teki Hırvatların haklarını korumaya devam edecek - Son Dakika


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