Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçiliği Görevine Atandı - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçiliği Görevine Atandı

06.09.2022 03:21
Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçiliği Görevine Atandı

Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan’ın merkeze çekilmesi ile, yerine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın merkeze çekilmesi ile, yerine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hırvatistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan merkeze çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hızlan'dan boşalan Hırvatistan Büyükelçilik görevine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ı atadı.

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Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçiliği Görevine Atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçiliği Görevine Atandı - Son Dakika
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