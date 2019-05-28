Hırvatistan Büyükelçisinden Büyükerşen'e ziyaret
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Sanat faaliyetlerinin bu gibi uluslararası festivaller ile kültürleri bir araya getirdiğini belirten Büyükelçi Cvitanovic, Başkan Büyükerşen'e böyle güzel bir organizasyona kendilerini de davet ettikleri için teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:32 Kaynak: Bültenler
Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic 14. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nde Hırvat sanatçıların oyunlarını izlemek için geldiği Eskişehir'de oyun öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.
Cvitanovic"Eskişehir halkı tarafından nasıl sevildiğinizi bildiğim için oyunu izlemeden önce sizle bir araya gelmek istedim. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğine Hırvatistan'ın tam destek verdiğini ifade eden Cvitanovic, iki ülke arasındaki ilişkilerin de çok iyi olduğunun altını çizdi. Büyükelçi ayrıca kırsal kalkınma konusunda Başkan Büyükerşen ile fikir alışverişinde bulundu.
Hırvat büyükelçiyi Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Büyükerşen ise ziyareti dolayısıyla Hrvoje Cvitanovic'e teşekkür etti. İkili daha sonra Haller Gençlik Merkezi'nde 14. Uluslar arası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali kapsamında 'Kashtanka' tiyatro oyununu izledi.
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