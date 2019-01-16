Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, Anıtkabir'de
1 saat önce
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, Anıtkabir'deANKARA - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, Anıtkabir'de. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELECEK
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'in ilk durağı Anıtkabir oldu. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Kitaroviç, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kitaroviç, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:35 Kaynak: İHA
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