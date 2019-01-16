Son Dakika Haberleri: Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, Resmi Törenle Karşılandı

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, Resmi Törenle Karşılandı

1 saat önce

HIRVATİSTAN Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, Resmi Törenle Karşılandı, System.String[]
HIRVATİSTAN Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Kitaroviç, Anıtkabir ve TBMM ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Atlı Karşılama Birliği eşliğinde Beştepe'ye gelen Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Hırvatistan ve Türkiye'nin milli marşlarının çalınmasının ardından Kitaroviç, tören kıtasını 'merhaba asker' diyerek, selamladı. 21 pare top atışı gerçekleştirilirken törende tarihteki 16 Türk devletini simgeleyen tarihi üniformalı askerler de hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Kitaroviç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı kabine üyeleriyle tokalaşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında poz verdi. Törenin ardından liderler baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:02 Kaynak: DHA

Politika
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