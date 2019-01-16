Son Dakika Haberleri: Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç TBMM'yi Ziyaret Etti

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç TBMM'yi Ziyaret Etti

2 saat önce

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç TBMM'yi ziyaret ettiANKARA - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, TBMM'yi ziyaret etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç TBMM'yi ziyaret etti

ANKARA - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, TBMM'yi ziyaret etti.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile birlikte TBMM Şeref Holü'nde 15 Temmuz'da hasar gören yerleri ziyaret etti. Burada hasar gören bölgeye çiçek bıraktı. Daha sonra Kitaroviç ve beraberindeki heyet TBMM'den ayrıldı.
Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Kitaroviç, TBMM Başkanı Yıldırım ile makamında görüştü. Daha sonra da TBMM Şeref Holü'nü ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Hırvatistan, Cumhurbaşkanı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soğanın Fiyatı İki Ay İçinde 10 TL'ye Çıkabilir Domates Konservesine Sıfır Gümrükle İthalat Kontenjanı Tanındı

Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı Türkiye'nin En Olaysız Şehri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:58:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç TBMM'yi Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]