Son Dakika Haberleri: Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Türkiye'ye Geliyor

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Türkiye'ye Geliyor

1 saat önce

Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç Türkiye'ye Geliyor, System.String[]
Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:33 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Türkiye, Politika
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