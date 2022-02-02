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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Boşnakları seçim reformu sürecini uzatmakla eleştirdi - Son Dakika

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Boşnakları seçim reformu sürecini uzatmakla eleştirdi

02.02.2022 15:10
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Boşnakları seçim reformu sürecini uzatmakla eleştirdi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Boşnakların seçim reformu sürecini uzatarak, Bosna Hersek'te gelecek seçimlerde Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesini seçebilmek için zaman kazanmaya çalıştığını öne sürdü.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Boşnakların seçim reformu sürecini uzatarak, Bosna Hersek'te gelecek seçimlerde Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesini seçebilmek için zaman kazanmaya çalıştığını öne sürdü.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in "Seçim reformuyla ilgili toplantıların sonucu ne olursa olsun sonbaharda Bosna Hersek'te seçimler yapılacak." açıklamasını eleştirerek, "Soruyorum, Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in, Neum'da yapılan Bosna Hersek seçim reformu müzakereleri öncesinde böyle bir açıklama yapmasının amacı neydi?" ifadesini kullandı.

Milanovic, uluslararası toplum temsilcilerinin seçim reformunda anlaşılmasına bakmaksızın Bosna Hersek'te seçimlerin sonbaharda yapılacağını açıklamalarının Hırvatların küçümsendiği manasına geldiğini iddia etti.

Boşnak partilerin, Hırvatlar üzerine baskı yapma konusunda cesaretlendirildiklerini söyleyen Milanovic, Bosna Hersek'in Hırvatlar ya da Sırplar olmadan var olamayacağını kaydetti.

Uluslararası toplumun temsilcilerinin ne yarar ne de zarar sağladığını belirten Milanovic, Zagreb'deki Hırvatistan hükümetini de hiçbir şey yapmamakla suçladı.

Milanoviç, "Onlar ellerindeki imkanları kullanmak istemiyorlar. Sabotaj yapıyorlar. Boşnaklar böyle uzatmakla zaman kazanıyorlar. Seçimler yaklaşıyor ve Hırvat Devlet Başkanlığı Konseyi üyesini yine onlar seçecek." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te seçim reformu talebi

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlar tarafından seçilirken, üçüncü üye, Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Son devlet başkanlığı konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek, ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.

ABD ve Avrupa Birliğinden diplomatlar da Bosna Hersek'te seçmenlerin, etnik olarak ayrımcılığa tabi tutulmadığı ve Hırvatların adil temsil edildiği bir seçim kanunu için yapılan reform çalışmalarına destek veriyor. Seçim reformunun bu yıl yapılacak genel seçimlerde uygulanabilmesi için kanuni değişikliklerin, seçimlerden en az altı ay önce yürürlüğe girmesi gerekiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Boşnakları seçim reformu sürecini uzatmakla eleştirdi - Son Dakika


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