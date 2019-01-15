Hırvatistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye Geliyor
1 saat önce
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye gelecek.
Hırvatistan Cumhurbaşkanı
Kolinda Grabar Kitaroviç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın davetlisi olarak yarın Türkiye
'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:38 Kaynak: AA
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