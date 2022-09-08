Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

08.09.2022 13:47
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan ülkesinin Türkiye ile iş birliğine devam edeceğini söyledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan ülkesinin Türkiye ile iş birliğine devam edeceğini söyledi.

Milanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile Hırvatistan'ın iyi, yapıcı ve sağlıklı ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılını kutladıklarını hatırlatan Milanovic, "Türkiye, Hırvatistan'ın zor zamanlarında anlayış ve gösterdiği destekle her zaman yanında oldu." dedi.

Milanovic, Erdoğan ile görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını ifade ederek, " Ukrayna'daki savaşta Türkiye'nin üstlendiği hassas rolü ele aldık. Dış ticaret hacmini de görüştük. Türkiye ve Hırvatistan arasındaki dış ticaret hacmi yeterli değil zira 1 milyon dolardan daha düşük seviyede. Bunun çok daha iyi yerlere geleceğinin kanaatindeyim." diye konuştu.

Hırvatistan'a gelen yatırımcıların genellikle Türkiye'den olduğuna dikkati çeken Milanovic, "Büyük firma, banka ve turizm şirketleri geldi. Bu da aynı zamanda Türk yatırımcıların ilgisini gösteriyor ancak bu yeterli değil. Bizler adım atmalı ve tarafımızdan teklif sunmalıyız." ifadelerini kullandı.

Milanovic, AB, NATO üyesi ve istikrarlı bir ülke olarak Hırvatistan'ın Türkiye ile ekonomi ve daha birçok alanda iş birliğinin devam edeceğinin altını çizerek, "Karşılıklı daha çok konuşmalıyız zira 1 saat süren görüşme gösteriyor ki iyi niyetimiz var. Ancak birbirimizi yeteri kadar tanımıyoruz. Daha çok diyaloğa ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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