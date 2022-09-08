Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Sisak İslam Kültür Merkezi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Sisak İslam Kültür Merkezi açılışında konuştu Açıklaması

08.09.2022 15:30
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Sisak İslam Kültür Merkezi açılışında konuştu Açıklaması

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Sisak'ta açılışı yapılan İslam Kültür Merkezi'nin Hırvatistan ve Bosna Hersek'i birbirine bağlayan bir köprü olduğunu söyledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Sisak'ta açılışı yapılan İslam Kültür Merkezi'nin Hırvatistan ve Bosna Hersek'i birbirine bağlayan bir köprü olduğunu söyledi.

Milanovic, Hırvatistan'ın Sisak kentindeki İslam Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, merkezin diyalog, barış, anlayış ve dostluğun inşasında önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Dinlere ve önemli ticaret yollarına ev sahipliği yapan bu eski Hırvat kentinde günümüzde de dostluk ve barış hakim." dedi.

Farklılıklar arasında barış içinde yaşamanın her insan için bir mücadele olduğunu dile getiren Milanovic, "Sisak'ta uzun yıllardır kendi kimliğiyle İslam topluluğu yaşıyor. Hırvatistan için zor yıllar olan 1991'de Boşnak kardeşlerimiz Hırvatistan'ın yanında oldu." diye konuştu.

Milanovic, farklı dinlere inanmalarına rağmen insanların aynı mücadele için seferber olduğunu belirterek, "Mezarları da yan yana ve omuz omuza. Şu an bizi gördüklerini biliyorum. Bu merkez de onların cesareti, vatanseverliği ve mücadelesi için." dedi.

Geçmişteki anlaşmazlıkların unutulması ve ders çıkarılması gerektiğine dikkati çeken Milanovic, "Açılışı yapılan bu merkeze her zaman saygıyla bakacağım. Ne yazık ki çok az katkı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Milanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Bu merkez aynı zamanda Hırvatistan ve Bosna Hersek'i birbirine bağlayan bir köprü görevi görecek." dedi.

Sisak İslam Kültür Merkezi

Hırvatistan İslam Birliği tarafından 2017'de başlatılan proje dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in 2019'daki Türkiye ziyareti sırasında Erdoğan'ın talimatıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Hırvatistan İslam Birliği arasında imzalanan mutabakat zaptı ile tamamlandı.

Sisak'ta 12 bin metrekarelik alanda inşa edilen merkezin içerisinde bir cami ve idari bina bulunuyor.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Sisak İslam Kültür Merkezi açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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