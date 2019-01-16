Son Dakika Haberleri: Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kitarovic

Hırvatistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kitarovic

1 saat önce

- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'in açıklaması Toplantıya katılanlardan detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'in açıklaması
Toplantıya katılanlardan detaylar
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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