Hırvatistan'da 36 Yıldır Devam Eden İlginç Yarışma: Balinjerada
13 dakika önce
Hırvatistan'ın Opatija şehrinde 36 yıldır ilginç bir yarışma düzenleniyor: Balinjerada!
Hırvatistan
'ın Opatija şehrinde 36 yıldır ilginç bir yarışma düzenleniyor: Balinjerada! Yediden yetmişe yüzlerce yarışmacının katıldığı festival havasında geçen bu yarışmada katılımcılar kendi elleriyle yaptıkları tekerlekli araçlarla boy gösteriyor.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:43
Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin
Baraj Suyu Çekilince Eski Yerleşim Yeri Ortaya Çıktı
Yolunu Şaşırıp Köye İnen Kurdu, Kangal Köpekleri Telef Etti