Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'da 36 Yıldır Devam Eden İlginç Yarışma: Balinjerada

Hırvatistan'da 36 Yıldır Devam Eden İlginç Yarışma: Balinjerada

13 dakika önce

Hırvatistan'ın Opatija şehrinde 36 yıldır ilginç bir yarışma düzenleniyor: Balinjerada!

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Hırvatistan'ın Opatija şehrinde 36 yıldır ilginç bir yarışma düzenleniyor: Balinjerada! Yediden yetmişe yüzlerce yarışmacının katıldığı festival havasında geçen bu yarışmada katılımcılar kendi elleriyle yaptıkları tekerlekli araçlarla boy gösteriyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:43 

Hırvatistan, Dünya
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