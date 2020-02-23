Hırvatistan'da 37. Uluslararası Rijeka Karnavalı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Hırvatistan'da 37. Uluslararası Rijeka Karnavalı düzenlendi - Son Dakika

Hırvatistan'da 37. Uluslararası Rijeka Karnavalı düzenlendi

6 saat önce

Hırvatistan'ın sahil şehri Rijeka'da 37'nci kez düzenlenen Uluslararası Rijeka Karnavalı, renkli görüntülere sahne oldu.

Hırvatistan'da 37. Uluslararası Rijeka Karnavalı düzenlendi, System.String[]

Hırvatistan'ın sahil şehri Rijeka'da 37'nci kez düzenlenen Uluslararası Rijeka Karnavalı, renkli görüntülere sahne oldu.

Rijeka Turizm Birliğince düzenlenen ve şehrin simgelerinden biri haline gelen karnavala katılan 116 gösteri grubu, farklı kostüm ve danslarıyla görsel şölen sundu.

İtalya, Macaristan, Slovenya, Bosna Hersek, Litvanya ve Hindistan gibi ülkelerden gelen on binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan karnaval büyük ilgi gördü.

Rijeka sokaklarını dolduran ziyaretçiler, akşam saatlerine kadar devam eden karnaval geçidini ilgiyle izledi.

Hırvatistan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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