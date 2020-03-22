- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
ZAGREB - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:16 Kaynak: İHA
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