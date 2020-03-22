Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:35 Kaynak: İHA
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