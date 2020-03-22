- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

ZAGREB - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

- Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan, Zagreb, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:56 Kaynak: İHA

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