Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Almanya, Bosna Hersek, Sırbistan, Slovenya dahil 15 ülkede hissedildi. 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.
Depremin ardından teyakkuz haline geçilirken, depremin hissedildiği Slovenya önlem olarak nükleer santralini kapattı.
Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınlarında dün sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hırvatistan Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle ilki 06.28 ve ikincisi 07.49'da 5 büyüklüğünde iki deprem yaşandığı belirtilirken, artçı sarsıntıların ise sürdüğü kaydedilmişti. Depremin Hırvatistan'ın komşularından Bosna Hersek'in de bazı kesimlerinde hissedildiği kaydedilmişti.
Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan deremle ilgili olarak açıklamada bulundu. Hızlan, "Depremi şiddetli bir şekilde yaşadık. Binamızın temellerinden sarsıldığını hissettik" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Hızlan, "Can kaybı veya yaralı konusunda henüz resmi bir açıklama yok" dedi.
İşte deprem sonrası gelen ilk kareler;
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı - Son Dakika