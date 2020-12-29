Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı - Son Dakika

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.20'de merkez üssü Petrinja şehri yakınları olan 6,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.

ÇEVRE ÜLKELERDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in yanı sıra bölge ülkeleri Almanya, Bosna Hersek, Sırbistan, Slovenya dahil 15 ülkede hissedildi. 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından 4 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha yaşandığı bildirildi.

SLOVENYA NÜKLEER SANTRALİ KAPATTI

Depremin ardından teyakkuz haline geçilirken, depremin hissedildiği Slovenya önlem olarak nükleer santralini kapattı.

DÜN DE ART ARDA İKİ DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Hırvatistan'ın Petrinja şehri yakınlarında dün sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hırvatistan Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle ilki 06.28 ve ikincisi 07.49'da 5 büyüklüğünde iki deprem yaşandığı belirtilirken, artçı sarsıntıların ise sürdüğü kaydedilmişti. Depremin Hırvatistan'ın komşularından Bosna Hersek'in de bazı kesimlerinde hissedildiği kaydedilmişti.

"BİNAMIZIN TEMELLERİNDEN SARSILDIĞINI HİSSETTİK"

Türkiye'nin Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan deremle ilgili olarak açıklamada bulundu. Hızlan, "Depremi şiddetli bir şekilde yaşadık. Binamızın temellerinden sarsıldığını hissettik" ifadelerini kullandı.

"CAN KAYBI KONUSUNDA RESMİ AÇIKLAMA YOK"

Açıklamalarına devam eden Hızlan, "Can kaybı veya yaralı konusunda henüz resmi bir açıklama yok" dedi.

İşte deprem sonrası gelen ilk kareler;