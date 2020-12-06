Hırvatistan'da 99 yaşında kadın koronavirüsü yendi
06.12.2020 10:54
Hırvatistan'da Margareta Kranjcec, 99 yaşında koronavirüsü yendi.
Hırvatistan'da Margareta Kranjcec, 99 yaşında koronavirüsü yendi.
Bakım evinde yaşayan Kranjcec, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ekim sonunda hastaneye kaldırıldı. Ogulin Genel Hastanesi'nde üç hafta kaldıktan sonra taburcu olan Kranjcec, "Bitti, şimdi kendimi iyi hissediyorum'" dedi.Kranjcec 'in hayatında sadece 40 yıl önce bir ameliyat geçirdiği ve tansiyon ilacı aldığı belirtilirken, kaldığı Sveti Antun bakım evinin müdürü Stefica Ljubic Mlinac, Kranjcec 'in semptom göstermemesine rağmen pozitif çıkan birkaç sakinden olduğunu söyledi. Tedavisi tamamlanan Kranjcec için de "Pandeminin kasvetli ortamında çok güzel bir haber" diye ekledi.
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