Hırvatistan'da askeri helikopter düştü - Son Dakika

Eğitim uçuşu yaptığı sırada Adriyatik Denizi'ne düşen Hırvatistan Savunma Bakanlığına (MORH) ait askeri helikopterdeki iki pilottan birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic, "OH-58 D Kiowa" tipi askeri helikopterin yerel saatle 11.00 sularında Zlarin Adası yakınlarında düşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Krsticevic, helikopterdeki iki pilottan birinin cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, ikinci pilotun bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Mirko Sundov da yaşanan kazadan derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, kazanın sebebi öğrenilene dek Kiowa tipi tüm helikopterlerin uçuşunun durdurulduğunu kaydetti.

Hırvatistan Hava Kuvvetleri Komutanı Micheal Krizanec ise kazanın deniz seviyesine çok yakın bir mesafede yaşandığını aktararak, "Helikopterin birinci pilotu balıkçılar tarafından bulundu. İlkyardım yapıldığı sırada ise hayatını kaybetti. İkinci pilota ulaşmak için dalgıçlar arama çalışmalarına devam ediyor." dedi.