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Hırvatistan'da Avrupa Halk Partisi Genel Kurulu yapıldı

6 saat önce

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kurulu yapıldı.

Hırvatistan'da Avrupa Halk Partisi Genel Kurulu yapıldı, System.String[]

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Avrupa Halk Partisi (EPP) Genel Kurulu yapıldı.

EPP'nin 40 ülkeden temsilcisinin oy kullandığı genel kurulda, başkanlığa yüzde 93 oy oranıyla tek aday gösterilen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk getirildi.

Tusk, yaptığı konuşmada, kasım sonunda AB Konsey Başkanlığı görevinden ayrılacağını anımsatarak, "Bir yanda sorumsuz halkçı partiler diğer yanda ise sorumlu halkçı parti EPP var. Avrupa'nın önemli bürokratlarından biri olma görevimi sonlandırıyorum. Mücadele etmek için hazırım. Umarım sizler de hazırsınızdır." ifadesini kullandı.

Genel kurula katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, mevcut EPP Başkanı Joseph Daul'a yaptığı faaliyetler dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, "Avrupa'da köprüler inşa etmek istiyoruz. EPP'nin bir görevi de budur. Bu bağlamda hem EPP hem de Ursula von der Leyen'e başarılar diliyorum." dedi.

"AB'yi yok etmek isteyen milliyetçi ve popülistlere yol vermeyeceğiz"

AB Komisyonu Başkanlığı görevini 1 Aralık'ta devralması beklenen Ursula von der Leyen, Tusk'a yeni görevinde başarı dileklerini ileterek, "AB'yi yok etmek isteyen milliyetçi ve popülistlere yol vermeyeceğiz. Avrupa'nın özgürlük, değer ve hukukun üstünlüğü üzerine kurulu yaşam tanımını çalmalarına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, AB üyeliğinin Avrupa'yı güçlendirmekle eş anlamlı olduğunu ifade etti, EPP'ye yeni çalışmalarında başarılar diledi.

EPP Genel Kurulu, iklim eylem planı ve Batı Balkanlar'da gençlik politikaları konularını ele almak üzere 2 gün daha devam edecek.

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Zagreb, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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