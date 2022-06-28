Hırvatistan'da "Cessna 172" tipi küçük uçak düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Hırvatistan'da "Cessna 172" tipi küçük uçak düştü

28.06.2022 13:05
Hırvatistan'da "Cessna 172" tipi küçük uçak düştü

Hırvatistan'ın sahil şeridinde bulunan Brac Adası yakınlarında "Cessna 172" tipi küçük uçağın düştüğü bildirildi.

Hırvatistan'ın sahil şeridinde bulunan Brac Adası yakınlarında "Cessna 172" tipi küçük uçağın düştüğü bildirildi.

Hırvatistan Sivil Koruma Merkezinden yapılan açıklamada, içerisinde pilot ve 2 yolcunun bulunduğu "Cessna 172" tipi küçük uçağın düştüğü ifade edilirken, kazada can kaybı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerinde sağlık ve itfaiye ekiplerinin de hazır bulunduğu kaydedildi.

Hırvatistan'da mayısta da Cessna 182 tipi küçük uçak düşmüş ve 4 kişi yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500
Konya'da 'Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması' Konya'da 'Drone ile Kent İzleme Pilot Çalışması' Savaş suçu gerekçesiyle Hırvatistan'da aranan Sırp, Yunanistan'da yakalandı Savaş suçu gerekçesiyle Hırvatistan'da aranan Sırp, Yunanistan'da yakalandı
Kaynak: AA

Hırvatistan, Cessna, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan'da 'Cessna 172' tipi küçük uçak düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:04 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kulisleri hareketlendiren iddia: Merkezinde Zafer Partisi'nin olduğu yeni bir ittifak kuruluyor
13:02 TFF'den yeni kural! Oynatılmayan 23 yaş üstü futbolcular kulüpten gidebilir
12:23 7 yıldır kayıp sanılıyordu, öldürüldüğü anlaşıldı! Kütahyalı kadın yasak aşkının kurbanı olmuş
12:12 Şaşırtan karar! Eski Galatasaraylı oyuncu 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı
12:03 Erdoğan, "NATO zirvesinde Miçotakis'le görüşecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Mümkün değil, bitti o iş
11:44 Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam
11:33 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu sempozyuma çağıran İstanbul Türk Ocakları'na tepki gösterdi: Bu gaflete nasıl kapıldınız?
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 13:12:19. #1.11#
SON DAKİKA: Hırvatistan'da "Cessna 172" tipi küçük uçak düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement