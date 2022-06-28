Hırvatistan Sivil Koruma Merkezinden yapılan açıklamada, içerisinde pilot ve 2 yolcunun bulunduğu "Cessna 172" tipi küçük uçağın düştüğü ifade edilirken, kazada can kaybı olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hırvatistan'da 'Cessna 172' tipi küçük uçak düştü - Son Dakika

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