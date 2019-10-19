Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'da çocuk istismarı protestosu
Son Dakika Güncel Hırvatistan'da çocuk istismarı protestosu

Hırvatistan'da çocuk istismarı protestosu

39 dakika önce

Hırvatistan'ın Zadar şehrinde "15 yaşında bir kızı, bir yıl boyunca istismar ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösteren binlerce kişi sokaklara akın etti.

Hırvatistan'ın Zadar şehrinde "15 yaşında bir kızı, bir yıl boyunca istismar ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösteren binlerce kişi sokaklara akın etti.

Ülkedeki kadın derneklerince başkent Zagreb'deki Kral Tomislav Meydanı'nın yanı sıra 14 şehirde "Kızlar için adalet" sloganıyla düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

Protestoya, ellerinde "Cinsel tacizlere ve tecavüzlere son", "Kızlar adına söylüyorum: Yeter", "İstemiyorum' kelimesinde anlaşılmayan ne var?" yazılı dövizlerle katılanlar, Hırvatistan'da özellikle kadınlara yönelik şiddetin cezasız kaldığını, işlenen suçların cezalandırılmamasının da suç olduğunu savundu.

Cinsel istismar vakalarının mağdurlar tarafından dile getirilmediğini belirten göstericiler, "Ceza Kanunu'nun acil olarak değiştirilmesi ve tecavüzlerin önüne geçilmesi" çağrısında bulundu.

Hırvatistan'da çocuk istismarı protestosu

Hırvatistan, Zagreb, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:54 Kaynak: AA
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