Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 22 Aralık'ta düzenlenecek
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Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 22 Aralık'ta düzenlenecek

6 saat önce

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 22 Aralık'ta düzenlenecek, System.String[]

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Bakanlar Kurulu toplantısının başında konuşan Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 22 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Resmi adaylık başvurularının 22 Kasım'da başlayacağı bilgisini paylaşan Plenkovic, adaylık için gerekli 10 bin imzanın bu tarihten itibaren 12 gün içinde Devlet Seçim Komisyonuna (DIP) teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda ise ikinci turun 5 Ocak 2020'de yapılacağı bildirildi.

Bu arada, mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in yanı sıra eski Başbakan Zoran Milanovic ve şarkıcı Miroslav Skoro da aday olacaklarını açıklamıştı.

Anketlere göre, mevcut cumhurbaşkanı diğer adaylardan önde görünürken, hiçbir adayın ilk turda seçimi kazanması beklenmiyor.

Hırvatistan, Kabine, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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