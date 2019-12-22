Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı - Son Dakika

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

6 saat önce

Hırvatistan'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi başladı, System.String[]

Hırvatistan'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidiyor.

Ülkede kayıtlı 3 milyon 854 bin 747 seçmen, kurulan oy merkezlerinde yerel saatle 19.00'a kadar oylarını kullanabilecek.

Hırvatistan'da 4'ü bağımsız 11 adayın yarıştığı seçime ilişkin resmi olmayan ilk sonuçların bu gece yarısına kadar açıklanması bekleniyor.

İlk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını geçememesi durumunda, en çok oy alan iki aday 5 Ocak 2020'de yapılacak ikinci turda yarışacak.

Hırvatistan'da beş yılda bir yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Hırvat Demokrat Birliğinin (HDZ) aday gösterdiği mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in yanı sıra Sosyal Demokrat Parti (SDP) adayı eski Başbakan Zoran Milanovic de yarışıyor.

Diğer adaylar ve partileri şöyle:

Miroslav Skoro (bağımsız), Mislav Kolakusic (bağımsız), İvan Pernar (İvan Pernar Partisi), Dejan Kovac (Hırvat Sosyal-Liberal Partisi), Dalija Oreskovic (bağımsız), Dario Jurican (bağımsız), Nedjeljko Babic (Tüm Çakavca, Kaykavca ve Ştokavca Konuşanların Hırvat Partisi), Anto Djapic (Ulusal Yenilenme Demokrat Birliği) ve Katarina Peovic (İşçi Cephesi).

Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:30 Kaynak: AA
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