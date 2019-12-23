Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı - Son Dakika
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Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

6 saat önce

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 29,58'ini alan Zoran Milanovic ile yüzde 26,38 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ikinci tura kaldı.

Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı, System.String[]

Hırvatistan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 29,58'ini alan Zoran Milanovic ile yüzde 26,38 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ikinci tura kaldı.

Hırvatistan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde sandık çıkış anketlerine göre muhalefetteki eski başbakan Zoran Milanovic yüzde 29,58 oyla seçimi önde tamamlarken, mevcut Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ise yüzde 26,38 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Bağımsız aday Miroslav Skoro ise yüzde 24,1 oy alarak seçimi tamamladı. Diğer 8 aday ise en fazla yüzde 6 oranında oy alabildi.

Seçimlerde hiçbir adayın yüzde 50 barajını geçememesi nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda cumhurbaşkanlığı için en yüksek oyu alan Milanovic ile Kitaroviç yarışacak.

Hırvatistan'ın 19 Şubat 2015'de göreve başlayan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in görev süresi 18 Şubat 2020'de sona erecek. İkinci tur seçimleri seçimler 5 Ocak 2020'de yapılacak. Yeni cumhurbaşkanı görevine 19 Şubat 2020'de başlayacak ve 18 Şubat 2025'te görevi sona erecek.

(İHA)

Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:20 Kaynak: İHA
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