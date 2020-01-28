Hırvatistan'da düşen helikopterdeki ikinci pilotun cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Eğitim uçuşu yaptığı sırada dün Adriyatik Denizi'ne düşen Hırvatistan Savunma Bakanlığına (MORH) ait askeri helikopterdeki ikinci pilotun cansız bedenine ulaşıldı.

"OH-58 D Kiowa" tipi askeri helikopterin dün yerel saatle 11.00 sularında Zlarin Adası yakınlarında düşmesi sonucu yaşanan kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Helikopterdeki pilotlardan dün balıkçıların yaralı bulduğu Marin Klarin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, helikopterdeki ikinci pilot Tomislav Baturina'nın cansız bedenine de bu sabah enkazın yakınında ulaşıldığı ifade edildi.

Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.