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Hırvatistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs nehre uçtu: 1 ölü

21 dakika önce

Hırvatistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir minibüsün ülkenin orta kesimindeki Slatina Pokupska'da nehre uçması sonucu 1 kadın göçmen hayatını kaybetti.

Hırvatistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs nehre uçtu: 1 ölü, System.String[]

Hırvatistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan bir minibüsün ülkenin orta kesimindeki Slatina Pokupska'da nehre uçması sonucu 1 kadın göçmen hayatını kaybetti.

Sisak-Moslavina Bölge Polisinden yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçleri önlemek amacıyla yapılan kontrolde, Almanya plakalı bir minibüsün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı belirtilirken, hızlanan aracın Kupa Nehri'ne uçtuğu aktarıldı.

Slatina Pokupska mevkiinde meydana gelen olayda minibüsün sürücüsünün kontrol noktasında durmadığı ve hızını artırdığı bildirildi. Nehre uçmadan önce araçtan atlayan sürücünün olay yerinden kaçtığı da kaydedildi.

Nehirde batmaya başlayan minibüsteki göçmenleri kurtarmak için polisin anında müdahale ettiği aktarılan açıklamada, araçtan 11 göçmen çıkarıldığı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bir kadın göçmenin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, mayınlı olma riski bulunan bölgeye doğru kaçan sürücünün yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Hırvatistan, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:42 Kaynak: AA
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