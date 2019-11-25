Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto
Son Dakika Güncel Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto - Son Dakika

Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto

6 saat önce

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Hırvatistan Daha İyi Olmalı" sloganıyla düzenlenen protestoya eğitim kurumlarında çalışan 20 bin kişi katıldı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Hırvatistan Daha İyi Olmalı" sloganıyla düzenlenen protestoya eğitim kurumlarında çalışan 20 bin kişi katıldı.

Hırvatistan Öğretmen Sendikası, Lise Çalışanları Bağımsız Sendikası ve Yüksek Öğretim Çalışanları Bağımsız Sendikası tarafından başkentteki Ban Jelacic Meydanı'ndaki protestoya katılan 20 bin öğretmen ve eğitim çalışanı hükümete maaşlarının yükseltilmesi çağrısında bulundu.

Hırvatistan Öğretmen Sendikası Başkanı Sanja Sprem, yaptığı konuşmada, eğitim kurumlarında çalışanların durumlarına dikkat çekmek için bir aydır grevde olduklarını anımsatarak, "Grev uzun yıllardır devam eden memnuniyetsizliğimizin bir göstergesi. İhmal edilen bir eğitim sistemi bizim için iyi değildir." dedi.

Sprem, hükümet ile anlaşmaları durumunda grevin perşembe günü sona erebileceğini söyledi.

Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto

Hırvatistan, Zagreb, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
Güleda cinayetine bir tepki de AK Partili kadınlardan: Sesimizi sen de duy 25 öğrencisine istismarla suçlanan öğretmen, sınıfın camlarını kağıtla kapatmış! Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:55:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hırvatistan'da eğitimcilerden protesto
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]