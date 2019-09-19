Hırvatistan'da emeklilik yaşı protestoları hükümete geri adım attırdı

Hırvatistan'da 67'ye yükseltilen emeklilik yaşının yeniden 65'e düşürülmesi için başlatılan imza kampanyasının ardından hükümet geri adım attı.



Hırvatistan'da emeklilik yaşının 65'ten 67'ye çıkarılmasının ardından emeklilik yaşının yeniden 65'e düşürülmesi için ülke genelinde protestolar ve imza kampanyası başlatılmıştı. Hırvatistan yasalarına göre seçmen sayısının en az yüzde 10'undan (yaklaşık 370 bin kişi) imza toplanması durumunda hükümetin referandumu düzenlemek zorunda kalması amaçlanan imza kampanyasına 700 bin kişi imza attı. İmza kampanyasının kısa sürede geniş kitlelere yayılmasının ardından hükümetten geri adım geldi.



Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, konuya ilişkin açıklamasında halkın isteğine kulak verilmesi gerektiğini ifade ederek emeklilik yaşının yenide 65'e düşürüleceğini belirtti. Plenkovic, "Böylece, vatandaşlarımızın bize söylediklerini dinlediğimizi göstermiş olacağız.Bununla vatandaşlarımızın bize söylediklerini dinlediğimizi gösteriyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızdan bazıları 65 yaşından sonra da çalışmaya devam etmek istiyor ve biz de revize edilmiş bir yasa önergesi ile bunu mümkün kılacağız" dedi.



Geçtiğimiz Aralık ayında parlamentoda emeklilik yaşının 65'ten 67'ye yükseltilmesi kabul edilmişti. - ZAGREB