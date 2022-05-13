Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay - Son Dakika
Üye Girişi

Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay

13.05.2022 16:56
Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay

Hırvatistan parlamentosunda 2023 yılında euroya geçişin yolunu açan yasaya onay verildi.

Hırvatistan parlamentosunda 2023 yılında euroya geçişin yolunu açan yasaya onay verildi.

Hırvatistan parlamentosu, euronun resmi para birimi olarak tanıtılmasına ilişkin yasayı oyladı. Parlamentoda düzenlenen oturumda söz konusu yasa 13'e karşı 117 oyla kabul edilirken, 1 milletvekili çekimser kaldı. Avrupa Birliği'ne (AB) 2013 yılında giren Hırvatistan, 1 Ocak 2023'te resmen euroya geçecek. Hırvat parlamentosundaki sağ partiler, yoksulluğu artıracağını ve halk üzerinde baskı oluşturacağını söyleyerek, euroya geçişe karşı çıkıyor.

(İHA)

Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay
Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Düğünlerde silah tarih oluyor: Havaya ateş açan magandaların önüne geçilecek Son dakika haberleri: Düğünlerde silah tarih oluyor: Havaya ateş açan magandaların önüne geçilecek Eşiyle cinsel birliktelik yaşamadığını öne sürerek boşanma davası açtı: Mahkeme çifti boşadı Eşiyle cinsel birliktelik yaşamadığını öne sürerek boşanma davası açtı: Mahkeme çifti boşadı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:27:39. #1.12#
SON DAKİKA: Hırvatistan'da euroya geçişin önünü açan yasaya onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement