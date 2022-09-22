Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı - Son Dakika
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Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı

22.09.2022 15:34
Hırvatistan'ın nüfusu 10 yılda yaklaşık yüzde 10 azaldı

Hırvatistan'da geçen yıl yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre ülke nüfusu 10 yılda yüzde 9,64 geriledi.

Hırvatistan'da geçen yıl yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre ülke nüfusu 10 yılda yüzde 9,64 geriledi.

Devlet İstatistik Ofisi (DZS), 2021'de yapılan nüfus sayımının nihai sonuçlarını açıklarken, Hırvatistan nüfusunun 3 milyon 871 bin 833 kişi olduğu belirtildi.

DZS'den yapılan açıklamada, 2011'de yapılan nüfus sayımına oranla ülkede 413 bin 56 kişi azaldığına dikkat çekilen açıklamada, 10 yılda nüfusun yüzde 9,64 azaldığı ifade edildi.

Hırvatların oranı yüzde 91,63, Sırpların oranı yüzde 3,2 ve Boşnakların oranı yüzde 0,62 olarak aktarılan açıklamada, Katolik Hristiyanların oranı yüzde 78,97, Ortodoks Hristiyanların oranı yüzde 3,32 ve Müslümanların oranı yüzde 1,32 olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

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