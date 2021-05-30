Hırvatistan'da halk yerel seçimlerde ikinci tur için sandık başında - Son Dakika

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Avrupa Birliği (AB) üyesi Hırvatistan'daki kayıtlı 3,2 milyon seçmen yerel seçimlerin ikinci turu için sandık başına gidiyor.

Yerel saat ile 07.00'de başlayan oylamada aralarında başkent Zagreb ile Split, Rijeka ve Osijek gibi büyükşehirlerin bulunduğu 432 kentte yapılan ikinci turda yerel yöneticiler belirlenecek.

Ülke genelinde açılan 6 bin 496 seçim merkezinde oy kullanma işlemi yerel saat ile 19.00'da tamamlanacak.

Hırvatistan Merkez Seçim Kurulunun (DIP) resmi olmayan ilk sonuçları gece yarısından önce açıklaması beklenirken, seçim merkezlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde y kullanıldığı ifade edildi.

Bu arada, Yapabiliriz İttifakından Tomislav Tomasevic ve Vatan Hareketi Partisinden Miroslav Skoro başkent Zagreb'in yeni belediye başkanı olabilmek için yarışıyor.

Hırvatistan'daki yerel seçimlerin ilk turu 16 Mayıs'ta yapılmış ve gerekli çoğunluğun sağlanamadığı kentlerde ikinci tura gidilmişti.